Εκλεισε ξανά το πέρασμα της Ράφα – Πέρασαν μόνο 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Μόνο για δύο ώρες έμεινε ανοιχτό το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Ισραήλ - Αιγύπτου, το οποίο άνοιξε το πρωί για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάση της συμφωνίας ανοιγματος, μόνον 20 φορτηγά με φορτία από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο επετράπη να περάσουν στην πλευρά της Γάζας, για να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια – φάρμακα και τρόφιμα – στους αρμόδιους παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Στη συνέχεια το πέρασμα έκλεισε ξανά, σύμφωνα με το CNN.

