Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το άνοιγμα της Ράφα σημαντικό πρώτο βήμα που θα ανακουφίσει τον πόνο αθώων ανθρώπων

«Χαιρετίζω το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα προς τη Γάζα για την ανθρωπιστική βοήθεια» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή το άνοιγμα του περάσματος από την Αίγυπτό στη Ράφα.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα που θα ανακουφίσει τον πόνο αθώων ανθρώπων», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

I welcome the opening of the Rafah border crossing point to Gaza for humanitarian aid.



This is an important first step that will alleviate the suffering of innocent people.



My thanks go to all those involved who made this possible.