Άγριος ξυλοδαρμός 60χρονης από άγνωστο στο μετρό της Νέας Υόρκης -Τη χτυπούσε με μπαστούνι (video)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες του άγριου ξυλοδαρμού μιας 60χρονης στο μετρό της Νέας Υόρκης από άγνωστο άνδρα, που τη χτύπησε πάνω από 50 φορές με το μπαστούνι της.

Η επίθεση έγινε στο σταθμό του Χάρλεμ. Στο διάρκειας δύο λεπτών βίντεο διακρίνεται ο δράστης να χτυπά -αρχικά- με μια ομπρέλα την άτυχη 60χρονη, που προσπαθεί να αμυνθεί, χρησιμοποιώντας το μπαστούνι της. Ο άγνωστος της το άρπαξε καθώς εκείνη έπεφτε ουρλιάζοντας στο πάτωμα και στη συνέχεια τη χτύπησε πάνω από 50 φορές στο κεφάλι, το στομάχι, τα πόδια, τα χέρια και τη μέση με τόση μανία, ώστε το μπαστούνι έσπασε.

This is a very disturbing video that happened at the NYC MTA. Notice how no one helped this woman but took time out to video the assault. Has Society been desensitized to assist?🤔#rideatyourownrisk #nycmta #mta #mtainfo ⁦@GovKathyHochul⁩ ⁦⁦@NYDailyNews⁩ ⁦#nys pic.twitter.com/hJH1LVshoe