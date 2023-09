Το Ισραήλ αναστέλλει τις εξαγωγές από τη Λωρίδα της Γάζας επικαλούμενο απόπειρα λαθραίας μεταφοράς εκρηκτικών

Άνδρες του υπουργείου Άμυνας που ελέγχουν σημεία διέλευσης από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ εντόπισαν «κιλά εκρηκτικών υψηλής ποιότητας κρυμμένα μέσα σε φορτίο ρούχων που μεταφερόταν με τρία φορτηγά» στο Κερέμ Σαλόμ, αναφέρει το κείμενο.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί διέταξε χθες Δευτέρα την αναστολή των εξαγωγών από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, έπειτα από αποτραπείσα προσπάθεια λαθραίας μεταφοράς εκρηκτικών, αναφέρει δελτίου Τύπου των ένοπλων δυνάμεων και του υπουργείου Άμυνας.

Άνδρες του υπουργείου Άμυνας που ελέγχουν σημεία διέλευσης από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ εντόπισαν «κιλά εκρηκτικών υψηλής ποιότητας κρυμμένα μέσα σε φορτίο ρούχων που μεταφερόταν με τρία φορτηγά» στο Κερέμ Σαλόμ, αναφέρει το κείμενο.

Με την έγκριση του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο στρατηγός Χαλεβί διέταξε να διακοπούν «οι παραδόσεις εμπορευμάτων από τη Γάζα στο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τροποποιήσεις των μέτρων ασφαλείας στο σημείο ελέγχου».

Το Κερέμ Σαλόμ είναι το μοναδικό σημείο διέλευσης εμπορευμάτων προς και από το Ισραήλ, που επιβάλλει ασφυκτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας αφότου κατέλαβε την εξουσία στον μικροσκοπικό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το 2007.

Οι παραδόσεις θα ξαναρχίσουν αφού γίνει «περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης», κατά το κείμενο.

Η Λωρίδα της Γάζας, θύλακας που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, έχει μετατραπεί σε θέατρο επανειλημμένων πολεμικών αναμετρήσεων από το 2008.

