Στις παγωμένες κινεζικές στέπες, μια άγρια καταδίωξη ενός κουνελιού από δύο λύκους καταγράφηκε από κάμερα drone.

Hollywood action movies are nervously smoking in the corner: in the Chinese steppes, a chase between two wolves and a rabbit was captured on camera. pic.twitter.com/z7qVzUJtIJ February 27, 2026

Επί δυόμιση λεπτά, οι δύο αγριεμένοι και πεινασμένοι λύκοι κυνηγούν το θήράμά τους, που τρέχει και πηδάει δεξιά και αριστερά με ιλιγγιώδη ταχύτητα για να τους ξεφύγει.

Τελικά, ο λαγός φτάνει σε μια περιοχή της στέπας με ξερή βλάστηση και οι λύκοι εγκαταλείπουν την προσπάθεια…



Πηγή: skai.gr

