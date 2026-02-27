Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τύφλα να’ χει το Χόλυγουντ: Άγρια καταδίωξη λαγού από λύκους, σε στέπα (βίντεο)

Επί δυόμιση λεπτά, οι δύο αγριεμένοι και πεινασμένοι λύκοι κυνηγούν το θήράμά τους, που τρέχει και πηδάει με ιλιγγιώδη ταχύτητα για να τους ξεφύγει

λαγος κινα

Στις παγωμένες κινεζικές στέπες, μια άγρια καταδίωξη ενός κουνελιού από δύο λύκους καταγράφηκε από κάμερα drone.

Επί δυόμιση λεπτά, οι δύο αγριεμένοι και πεινασμένοι λύκοι κυνηγούν το θήράμά τους, που τρέχει και πηδάει δεξιά και αριστερά με ιλιγγιώδη ταχύτητα για να τους ξεφύγει. 

Τελικά, ο λαγός φτάνει σε μια περιοχή της στέπας με ξερή βλάστηση και οι λύκοι εγκαταλείπουν την προσπάθεια…
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα λύκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark