Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Το Ισλαμαμπάντ κήρυξε νωρίτερα «πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από επίθεση των αφγανών μαχητών εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, που ώθησε τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς ιδίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, την πόλη που θεωρείται λίκνο του ισλαμιστικού φονταμενταλιστικού κινήματος που επέστρεψε στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.