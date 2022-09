Αγοράκι από την Παλαιστίνη πέθανε από ανακοπή καρδιάς αφού το κυνήγησαν Ισραηλινοί στρατιώτες

Ένα μικρό αγόρι από την Παλαιστίνη πέθανε από ανακοπή καρδιάς αφού το κυνήγησαν Ισραηλινοί στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη χθες Πέμπτη, κατήγγειλε ο πατέρας του, με τον στρατό να απορρίπτει την εκδοχή αυτή.

Ο 7χρονος Ραγιάν Σουλεϊμάν επέστρεφε σπίτι του από το σχολείο μαζί με συμμαθητές του στο χωριό Τούκου, κοντα στη Βηθλεέμ όταν άρχισαν να τους κυνηγούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες και «πέθανε επί τόπου από τον φόβο του», κατήγγειλε ο πατέρας του Γιάσερ σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιατροδικαστής που εξέτασε το αγόρι δήλωσε ότι δεν έφερε σημάδια από τραυματισμούς και πρόσθεσε ότι ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

Palestinian child (7 years) Rayan Suleiman dies from fall after being chased by the Israeli occupation forces who attacked the children on their way back home from school in Taqua’ near Bethlehem (Wafa) #Palestine🇵🇸 pic.twitter.com/7WdhPFBRzv