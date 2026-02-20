Άγνωστος δώρισε 21 κιλά ράβδων χρυσού για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης της Οσάκα

Μια ιαπωνική πόλη έλαβε μια γενναιόδωρη δωρεά για να επισκευάσει το παλιό της σύστημα ύδρευσης: 21 κιλά ράβδων χρυσού.

Οι ράβδοι χρυσού, αξίας 3,6 εκατ. δολαρίων, δόθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο από έναν δωρητή που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Με πληθυσμό σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους, η Οσάκα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Όμως, όπως και σε πολλές άλλες ιαπωνικές πόλεις, οι σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της είναι παλιές, γεγονός που προκαλεί όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το γραφείο ύδρευσης της πόλης, κατά το οικονομικό έτος 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 90 περιστατικά διαρροών σωληνώσεων ύδρευσης κάτω από τους δρόμους της Οσάκα.

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Επομένως, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την εκτίμησή μου», δήλωσε ο Γιοκογιάμα στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ο δήμαρχος τόνισε πως το ποσό ήταν «συγκλονιστικό» και ότι «έμεινε άφωνος». Ο ίδιος άγνωστος δωρητής είχε προηγουμένως δωρίσει 500.000 γιεν σε μετρητά για τα δημοτικά υδραγωγεία, πρόσθεσε.

Το γραφείο υδρευτικών έργων της πόλης εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη για τη δωρεά, τονίζοντας πως αυτή θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερο από το 20% των υδροσωλήνων της Ιαπωνίας έχει ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής τους, που είναι 40 χρόνια, με αποτελέσματα να δημιουργούνται τεράστιες καταβόθρες.

Πηγή: skai.gr

