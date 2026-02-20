Η αστυνομία της Ταϊλάνδης επιστράτευσε μια στολή λιονταριού κατά τη διάρκεια των φετινών εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος, προκειμένου να συλλάβει έναν άνδρα που κατηγορείται για την κλοπή βουδιστικών κειμηλίων αξίας περίπου 64.000 δολαρίων.

Ντυμένοι ως κόκκινο-κίτρινο λιοντάρι, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη το βράδυ της Τετάρτης, μετά από καταγγελία που έγινε αυτόν τον μήνα για διάρρηξη σε σπίτι στα προάστια της Μπανγκόκ.

A Thai police officer disguised in a traditional lion costume pounced on a burglary suspect during the Lunar New Year festivities: pic.twitter.com/bTzM1DvWMr — DW News (@dwnews) February 19, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία της πρωτεύουσας, η διάρρηξη αφορούσε πολυάριθμα βουδιστικά αντικείμενα και δύο αγάλματα του Βούδα 30 εκατοστών, ενώ υπήρχαν ενδείξεις επανειλημμένων προσπαθειών παραβίασης της ιδιοκτησίας.

Με ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή τους, οι αρχές έθεσαν το σπίτι υπό επιτήρηση για εβδομάδες πριν καταστρώσουν ένα ασυνήθιστο σχέδιο: να ενσωματωθούν σε μια πομπή «χορού του λιονταριού» σε έναν κοντινό βουδιστικό ναό. «Οι αστυνομικοί πλησίασαν σταδιακά τον ύποπτο πριν τον συλλάβουν», ανέφερε η αστυνομία.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές δείχνει τους πολύχρωμους χορευτές-λιοντάρια να πλησιάζουν τον ύποπτο, προτού ένας αστυνομικός αναδυθεί ξαφνικά από το κεφάλι της στολής και, με τη βοήθεια συναδέλφων του, τον ακινητοποιήσει στο έδαφος.

Η αστυνομία εκτίμησε την αξία των κλαπέντων αντικειμένων σε περίπου 2 εκατομμύρια μπατ (47.500 λίρες).

Ο 33χρονος ύποπτος είχε ποινικό μητρώο που περιλάμβανε αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά και κλοπές, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

