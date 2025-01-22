Όσλο και Βαρσοβία εδραιώνουν στρατηγική εταιρική σχέση στην ενέργεια

Η Νορβηγία και η Πολωνία θα εδραιώσουν μια στρατηγική εταιρική σχέση στον ενεργειακό τομέα, δήλωσε σήμερα ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Πολωνό ομόλογό του στο Όσλο.

«Θα ζητήσουμε από τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών μας να δώσουν συνέχεια σε αυτό το θέμα για να τεθεί σε εφαρμογή μια συμφωνία, η οποία είναι σημαντική για την ασφάλεια, το εμπόριο και τη βιομηχανική συνεργασία», δήλωσε ο Στέρε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Νορβηγία, που δεν είναι μέλος της ΕΕ, εξάγει ήδη φυσικό αέριο στην Πολωνία μέσω του αγωγού Baltic Pipe.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι είναι «απολύτως κρίσιμο» για τη Βαρσοβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια.

«Ο στόχος μας είναι η φθηνή ενέργεια ώστε η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νορβηγική οικονομία να μπορούν πράγματι να ανταγωνιστούν άλλες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο», δήλωσε ο Τουσκ στη συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

