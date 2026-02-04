Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αφαιρέθηκε από εκκλησία στη Ρώμη τοιχογραφία με άγγελο που είχε χαρακτηριστικά παρόμοια με της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, μετά από αίτημα του Βατικανού.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον ιερέα του ναού και μετά από παραδοχή του δημιουργού της τοιχογραφίας, Μπρούνο Βαλεντινέτι, για την ομοιότητα.

Το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού επισήμως δραστηριοποιήθηκε στέλνοντας ιστορικούς τέχνης για να εξετάσουν τον ναό του Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, όπου βρισκόταν η τοιχογραφία.

Μετά από αίτημα του Βατικανού, αφαιρέθηκε τοιχογραφία από την εκκλησία Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα στη Ρώμη, στην οποία απεικονιζόταν άγγελος με χαρακτηριστικά που θύμιζαν έντονα την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα La Repubblica, η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον ιερέα του ναού. Το έργο ανήκε στον νεωκόρο Μπρούνο Βαλεντινέτι, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε την ομοιότητα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά τελικά την παραδέχθηκε.

Τις τελευταίες ημέρες, η επισκεψιμότητα στην εκκλησία είχε αυξηθεί σημαντικά, κυρίως από ντόπιους και τουρίστες που ήθελαν να δουν από κοντά τη συγκεκριμένη τοιχογραφία. «Δυστυχώς, όμως, όχι για να προσευχηθούν, αλλά για να δουν την τοιχογραφία», δήλωσε ο ιερέας.

Η υπόθεση κινητοποίησε και το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο απέστειλε ιστορικούς τέχνης στον ναό που βρίσκεται κοντά στην κεντρική οδό Βια Ντελ Κόρσο.

Η Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε το περιστατικό μέσω διαδικτύου, γράφοντας ότι «σίγουρα η ίδια δεν μοιάζει με αγγελούδι». Από την πλευρά του, το Δημοκρατικό Κόμμα είχε ζητήσει την άμεση αφαίρεση του έργου, το οποίο θύμιζε προσωπογραφία της πρωθυπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.