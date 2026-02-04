Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων: Στο Ομάν την Παρασκευή οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο Ομάν, με την ίδια μορφή που ακολουθήθηκε και στους προηγούμενους γύρους επαφών, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Νωρίτερα, Άραβας διπλωμάτης είχε, επίσης, αναφέρει ότι στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνομιλίες μεταφέρονται από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

Ο ίδιος είχε σημειώσει ότι «οι Ιρανοί ζήτησαν μια συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, αλλά οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση».

Πηγή: skai.gr

