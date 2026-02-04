Η Chevron υπέγραψε συμφωνία με τη Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου και την καταριανή UCC Holding, με σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού.»

Οι συριακές ακτές στην ανατολική Μεσόγειο εκτείνονται ανάμεσα σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου, στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η Chevron ήδη εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Leviathan gas field, το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο του Ισραήλ.

Το 2013, η ρωσική Soyuzneftegaz είχε υπογράψει συμφωνία για έρευνες στα ανοικτά της Συρίας, ωστόσο το έργο εγκαταλείφθηκε δύο χρόνια αργότερα, εν μέσω του παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της συριακής παραγωγής πετρελαίου προέρχεται από χερσαία κοιτάσματα στη βορειοανατολική Συρία, όπως το πεδίο Al-Omar field.

Η UCC Holding αποτελεί θυγατρική της καταριανής Power International Holding, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.