Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορήθηκε για φόνο για τον θάνατο μιας 14χρονης κοπέλας, της οποίας το διαμελισμένο και σε αποσύνθεση σώμα βρέθηκε τον Σεπτέμβριο στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητό του, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς τη Δευτέρα.

Το γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ο 21χρονος D4vd, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι David Burke, κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, ασελγείς πράξεις με άτομο κάτω των 14 ετών και ακρωτηριασμό πτώματος στη δολοφονία της Celeste Rivas Hernandez. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της το 2024, όταν ήταν 13 ετών. Οι αρχές λένε ότι ήταν 14 ετών όταν πέθανε.

Οι κατηγορίες για φόνο περιλαμβάνουν ειδικές περιστάσεις -ενέδρα, διάπραξη εγκλήματος για οικονομικό όφελος και δολοφονία μάρτυρα σε έρευνα- που θα μπορούσαν να επιφέρουν τη θανατική ποινή. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα την επιδιώξουν.

Οι δικηγόροι του γεννημένου στο Χιούστον τραγουδιστή δήλωσαν ότι είναι αθώος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψή του από ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών την Πέμπτη σε σπίτι στο Χόλιγουντ.

«Ας είμαστε σαφείς - τα πραγματικά στοιχεία σε αυτή την υπόθεση θα δείξουν ότι ο David Burke δεν δολοφόνησε τη Celeste Rivas Hernandez και δεν ήταν η αιτία του θανάτου της», ανέφεραν οι δικηγόροι.

Το σώμα της Rivas Hernandez, που βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης για μεγάλο διάστημα, βρέθηκε μέσα σε ένα Tesla που ρυμουλκήθηκε από τους λόφους του Χόλιγουντ στις 8 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την ημερομηνία που θα έκλεινε τα 15 της χρόνια. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της από τη γενέτειρά της, το Lake Elsinore, περίπου 112 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν δημόσια τον Burke ως ύποπτο μέχρι τη σύλληψή του. Και η δήλωση των δικηγόρων του την περασμένη εβδομάδα, στην οποία ανέφεραν ότι «θα υπερασπιστούν σθεναρά την αθωότητα του David», ήταν η πρώτη φορά που τοποθετήθηκαν δημόσια.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν υπό έρευνα από σώμα ενόρκων της κομητείας του Λος Άντζελες που εξέταζε τον θάνατο. Η έρευνα ήταν επίσημα μυστική, αλλά η ύπαρξή της -και ο προσδιορισμός του ως στόχου της- αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο, όταν η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός του έφεραν αντιρρήσεις σε δικαστήριο του Τέξας κατά των κλήσεων που απαιτούσαν να καταθέσουν.

Ο D4vd, που προφέρεται «Ντέιβιντ», απέκτησε δημοτικότητα για τη μείξη indie rock, R&B και lo-fi pop. Έγινε viral στο TikTok το 2022 με την επιτυχία «Romantic Homicide»,ενώ στη συνέχεια υπέγραψε με τις Darkroom και Interscope Records και κυκλοφόρησε το πρώτο του EP «Petals to Thorns» και μια συνέχεια, το «The Lost Petals», το 2023.

Όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα, ο τραγουδιστής συνέχισε τη περιοδεία του στις ΗΠΑ, αλλά όταν οι αναφορές για την πιθανή εμπλοκή του διαδόθηκαν ευρέως, ακύρωσε τις δύο τελευταίες συναυλίες και μια ευρωπαϊκή περιοδεία που θα ακολουθούσε.

