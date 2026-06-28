IDF: Νεκροί μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου, προκειμένου να εξαλείψει απειλές στους στρατιώτες του.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε τη δομή, από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο. Ανέφερε, τέλος, ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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