Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε σήμερα σε μαζική επίθεση ουκρανικών drones στην περιοχή Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

«Η περιοχή Κρασνοντάρ ήταν ο στόχος μαζικής επίθεσης εχθρικών drones. Στο Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν, πολλές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την πτώση θραυσμάτων αυτών των drones. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε», έγραψε στο Telegram ο Κοντράτιεφ, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για έναν τραυματία σε άλλο σημείο.

«Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε διυλιστήριο πετρελαίου της πόλης και μία γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και ένας αγωγός αερίου υπέστησαν ζημιές. Οι ειδικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες επεμβαίνουν αυτήν τη στιγμή στο σημείο», πρόσθεσε.

Το διυλιστήριο στο Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη νότια Ρωσία και ανήκει στον όμιλο "Slaviansk EKO". Βρίσκεται κοντά στηνχερσόνησο της υπό ρωσική κατοχή Κριμαίας και έχει ήδη τεθεί κατ΄επανάληψη στο στόχαστρο επιθέσεων από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, μερικές φορές πολύ μακριά από τα σύνορα, στοχοθετώντας ιδίως υποδομές μεταφορών και αποθήκευσης υδρογονανθράκων στην προσπάθεια να αδυνατίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: skai.gr

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