7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε και τη Γερμανία

Ανάλυση DW

Λίγες μέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή έφερε μια νέα ελπίδα. Σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς, θα μπορούσε να οδηγήσει σε παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων.

Η κυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών συνεχίζει σταθερά να στηρίζει το Ισραήλ, όμως τελευταία έχει οξύνει την κριτική της κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, εξαιτίας της πείνας και της καταστροφής στη Γάζα. Ο καγκελάριος Μερτς αποφάσισε, παρά τις αντιδράσεις των ομοϊδεατών του, να παγώσει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στη Γάζα.

Όπως δήλωσε στο δίκτυο ARD, «αλληλεγγύη προς το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε κάθε απόφαση της κυβέρνησης ή ότι τη στηρίζουμε στρατιωτικά». Ωστόσο αρνήθηκε ένα γενικό εμπάργκο εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ. Κριτική ασκεί και ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος χαρακτήρισε ως «ακατανόητες» και «αναποτελεσματικές» τις πρόσφατες ισραηλινές επίθέσεις στη Γάζα.

Πρόωρη η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση Μερτς αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία» μέχρι να αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Θεωρεί επίσης πρώιμη την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, όπως έχουν ήδη κάνει πολλές χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Θεωρεί ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μιας λύσης στη βάση των δύο κρατών.

Ταυτόχρονα η γερμανική γραμμή συνεχίζει σταθερά να στηρίζει το «δικαίωμα ύπαρξης και το δικαίωμα αυτοάμυνας» του Ισραήλ, που θεωρεί αδιαπραγμάτευτο. Επίσης ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η ευθύνη της Γερμανίας προς το Ισραήλ, που απορρέει από το Ολοκαύτωμα, παραμένει αμετάβλητη. Αυτή την ειδική ευθύνη της Γερμανίας προς το Ισραήλ επανέλαβε πρόσφατα ο Φρίντριχ Μερτς: «Τα θεμέλια της γερμανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ παραμένουν ακλόνητα, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό και δεν θα αλλάξει».

Η κοινωνική πραγματικότητα στη Γερμανία

Την ίδια ώρα στη γερμανική κοινωνία αυτό που έχει αλλάξει είναι το κλίμα. Κάθε Σαββατοκύριακο στους δρόμους ιδίως του Βερολίνου γίνονται διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και λιγότερες υπέρ του Ισραήλ. Την τελευταία διετία καταγράφηκαν 700 διαδηλώσεις, ενώ πολλά συνθήματα που έχουν ακουστεί σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν κριθεί «παράνομα».

Ταυτόχρονα αυξάνονται κατακόρυφα και τα περιστατικά αντισημιτισμού στη Γερμανία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 καταγράφηκε αύξηση 21% σε σχέση με το 2023 – ρεκόρ όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν 6.236 επιθέσεις με αντισημιτικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου, Γιόζεφ Σούστερ, καταγγέλλει την ταύτιση όλων των Εβραίων με την κυβέρνηση Νετανιάχου, λέγοντας ότι η κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση είναι θεμιτή, όχι όμως και η άρνηση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ.

Η φωνή των Παλαιστινίων

Η άλλη πλευρά του νομίσματος: αυτά τα δύο χρόνια ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, η Oxfam ή η Care καταγγέλλουν την καταστολή και τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου σε εκδηλώσεις στο Βερολίνο.

H Γερμανο-Παλαιστινιακή Εταιρεία DPG επισημαίνει σε ανακοινώσεις της ότι η ζωή των Παλαιστινίων στη Γερμανία έχει επίσης αλλάξει από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 και μετά. Όπως τονίζει, πολλοί έχουν μάλιστα συγγενείς ή φίλους που υποφέρουν από τις καταστροφικές συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας ή που έχουν σκοτωθεί από πυρά του ισραηλινού στρατού.

Μέλη της DPG έχουν υποβάλει μήνυση κατά του καγκελάριου Μερτς για «συνέργεια σε γενοκτονία». Ο Ναζίχ Μουσχαρμπάς, πρόεδρος της DPG, δήλωσε πρόσφατα στη γερμανική ραδιοφωνία dlf:

«Δεν υποστηρίζω τη Χαμάς. Ελπίζω ότι εντός του άμαχου πληθυσμού υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Παλαιστίνη που μπορούν να ασκήσουν πίεση στους ριζοσπάστες για να βρεθεί μια λύση. Είμαστε όλοι κατά της βίας και του πολέμου. Θέλουμε μια ειρηνική διευθέτηση, μια σχέση γειτονίας με σεβασμό και αμοιβαία αναγνώριση».



Eπιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη

Πηγή: Deutsche Welle

