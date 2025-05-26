Ανήμερα της επετείου των 200 ετών από τον θάνατο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, μίας εκ των πλέον εμβληματικών μορφών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο διοργάνωσε το βράδυ της 22ας Μαΐου 2025 τιμητική εκδήλωση με την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Καπετάνισσα Λασκαρίνα».

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της κ. Αναστασίας Ρεβή, με κείμενα των κ.κ. Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου, παρουσιάστηκε στο «Theatreship», έναν πολιτιστικό χώρο - πλοίο αγκυροβολημένο στον ποταμό Τάμεση. Ο ίδιος ο χώρος ανέδειξε τον ιστορικό και συμβολικό δεσμό της Μπουμπουλίνας με τη θάλασσα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους ένα νοητό ταξίδι από τα νερά του Τάμεση μέχρι το Αιγαίο, όπου η εθνική ηρωίδα έγραψε μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης.

Η παράσταση προσέγγισε με καλλιτεχνική ευαισθησία και συναισθηματική ένταση τη ζωή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της προσφοράς της στον Αγώνα του 1821.

Κατά την ομιλία του, o Έλληνας Πρέσβης κ. Γιάννης Τσαούσης, τόνισε ότι η τιμή προς τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση του ηρωισμού και της θυσίας, αλλά και γέφυρα ιστορικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας που ενώνει το χθες με το σήμερα και την Ελλάδα με τη διασπορά της.

Η ίδια η παράσταση αποτέλεσε έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, ανάμεσα στην ιστορία και την τέχνη, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο Έλληνας Πρέσβης.

Τη βαθιά συμβολική αξία της βραδιάς τόνισε, στην ομιλία του, και ο κ. Παύλος Δεμερτζής-Μπούμπουλης, απόγονος της ηρωίδας και Διευθυντής του Μουσείου Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Σημαντική επίσης υπήρξε η παρουσία της ηθοποιού κας Μαρίας Κορινθίου, η οποία παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την παράσταση, καθώς και εκείνη είχε κατά το παρελθόν ενσαρκώσει τον ρόλο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας.

Οι Έλληνες και Βρετανοί προσκεκλημένοι από τον χώρο της τέχνης καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής ομογένειας είχαν επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουν μια έκθεση έργων αφιερωμένων στην ηρωίδα από το Μουσείο της Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στην ανδρεία, το όραμα και την αφοσίωση μιας σπουδαίας γυναίκας, της οποίας η κληρονομιά εξακολουθεί να εμπνέει — όχι μόνο ως μια μορφή του 19ου αιώνα, αλλά ως διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, ιδανικών, αποφασιστικότητας και εθνικής υπερηφάνειας.



