Ο νοροϊός είναι ιός που προσβάλει το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου, προκαλεί φλεγμονή στο στομάχι και στο έντερο, με κύρια συμπτώματα τον εμετό, τη διάρροια και τους έντονους πόνους στην κοιλιά.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 12 έως 48 ώρες από τη μόλυνση και διαρκούν από μία έως και τρεις ημέρες. Εκτός από τη ναυτία, τον εμετό και τη διάρροια, πολλοί ασθενείς εμφανίζουν και χαμηλό πυρετό.

Η μετάδοση του νοροϊού γίνεται, κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, επαφής με επιφάνειες που φέρουν τον ιό, αλλά και μέσω στενής επαφής με άτομα που έχουν νοσήσει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ασθενείς πρέπει να ενυδατώνονται σωστά, καθώς η απώλεια υγρών από εμετούς και διάρροιες μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Παράλληλα, συνιστώνται ξεκούραση και ελαφριά διατροφή μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Πηγή: skai.gr

