Η Ουκρανία σκοπεύει να πραγματοποιήσει μια συνάντηση με τους βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους της τον Δεκέμβριο για να συντονίσει μια κοινή θέση και να διασφαλίσει ότι το Κίεβο είναι σε ισχυρή θέση για τυχόν συνομιλίες και στο πεδίο της μάχης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του προέδρου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

