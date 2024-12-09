Συρία: Το HRW προτρέπει τους αντάρτες να εγγυηθούν ανθρώπινη μεταχείριση σε όλους

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) προέτρεψε σήμερα τους Σύρους αντάρτες, οι οποίοι πήραν την εξουσία στη Δαμασκό χθες, Κυριακή, να συμπεριφερθούν ανθρώπινα στους πρώην αξιωματούχους, τους πιστούς και τους στρατιώτες της έκπτωτης κυβέρνησης του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

«Οι ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό και κατηγορηματικό μήνυμα στις φατρίες και στους μαχητές, λέγοντας ότι οι παράνομες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που στοχοθετούν πρόσωπα λόγω των φερόμενων σχέσεών τους με την πρώην κυβέρνηση, δεν θα γίνουν ανεκτές», δήλωσε η Λάμα Φακίχ, διευθύντρια για τη Μέση Ανατολή στο HRW.

«Πρέπει να δεσμευτούν ότι θα εγγυηθούν ανθρώπινη μεταχείριση για όλους, και για τους πρώην αξιωματούχους, τους στρατιώτες και τους μαχητές που συνδέονται με την πρώην κυβέρνηση, καθώς και τους πιστούς σε αυτήν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

