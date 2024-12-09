Συρία: Το κοινοβούλιο λέει ότι «σέβεται τη βούληση του λαού» μετά την πτώση του Άσαντ

Το συριακό κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι σέβεται τη βούληση του λαού να οικοδομήσει «μια νέα Συρία», χαιρετίζοντας «μια ιστορική ημέρα» την επομένη της κατάληψης της πρωτεύουσας Δαμασκού από τους αντάρτες και τη διαφυγή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η 8η Δεκεμβρίου είναι μια ιστορική μέρα στη ζωή όλων των Σύρων. Υποστηρίζουμε την επιθυμία του λαού να οικοδομήσει μια νέα Συρία εστιασμένη σε ένα καλύτερο μέλλον, που θα διέπεται από νόμους και δικαιοσύνη», τόνισε το κοινοβούλιο σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, το λογότυπο του οποίου στο Telegram εμφανίζει πλέον τα τρία αστέρια της σημαίας των ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

