Σε «καμίνι» θα μετατραπεί για ακόμα μία φορά η χώρα μας με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους σήμερα Τρίτη ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα κάνει και σήμερα αισθητή την παρουσία της κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με τον υδράργυρο να παραμένει κολλημένος στους 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα φτάσει τους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς και στο εσωτερικό της Κρήτης τους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 και στο εσωτερικό της Κρήτης έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο τους 38 με 40 βαθμούς ενώ στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόνησσο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 39 βαθμούς ενώ τοπικά στο εσωτερικό της Κρήτης πιθανόν τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες. Σημειώνεται ότι και η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα κυμανθεί περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κλειστά σχολεία λόγω καύσωνα

Αττική: Ο Δήμος Μαρκόπουλου ανακοίνωσε ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα κλείσουν αύριο, Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, στις 11:30.

Χαλκίδα: Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων, Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού), από αύριο Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Μαντούδι: Κλειστά σχολεία για τρεις μέρες λόγω καύσωνα και στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας. Ειδικότερα, με ανακοίνωση του ο δήμαρχος Μαντουδίου –Λίμνης – Αγίας Άννας ενημερώνει ότι διακόπτεται η λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του παιδικού σταθμού του Μαντουδίου για το τριήμερο Τρίτη 11 Ιουνίου έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου.

Ερέτρια: Με απόφαση του Δημάρχου Ερέτριας ανακοινώθηκαν κλειστά σχολεία. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος, για την προστασία των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το κύμα καύσωνα προχωρά σε αναστολή λειτουργίας όλων των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών και των Παιδικών Σταθμών της περιοχής από την Τρίτη 11 Ιουνίου μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου.

Δήμος Μετεώρων: Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου μειώνονται οι σχολικές ώρες σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τρεις μέρες ήτοι από την Τρίτη 11 έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου αυστηρά μέχρι τις 11:30 και μετά τα σχολεία κλείνουν.

Δήμος Κορινθίων: Δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία στο δήμο Κορινθίων, όπως προκύπτει από απόφαση του δημάρχου.

Δυνατότητα για τηλεργασία στο δημόσιο ενόψει καύσωνα - Τι προβλέπεται

Εγκύκλιο στην οποία περιγράφονται τα μέτρα προστασίας υπέρ της υγείας των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες που σημειώνονται ακραία υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου (Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως και Πέμπτη 13 Ιουνίου) έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη δημοσιότητα.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προβλέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, τότε μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους κάνοντας χρήση ειδικής άδειας. Η υπαγωγή τους στις ευπαθείς ομάδες διαπιστώνεται βάσει των σχετικών στοιχείων που τηρούνται ήδη για τον υπάλληλο ή σε συνεργασία με τον Ελεγκτή Ιατρό της Υπηρεσίας ή τον ιατρό εργασίας ή κατόπιν προσκόμισης από τον ίδιο τον υπάλληλο σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, από την οποία να προκύπτει η πάθηση.

Ως προς τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες, θα μπορούν επίσης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης. Ειδικά για τους υπαλλήλους που η φύση των καθηκόντων τους απαιτεί την παροχή εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας, ενώ συστήνεται η αποφυγή εργασίας τις ώρες αιχμής του καύσωνα (12.00 -17.00).

Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και για την προστασία της υγείας τους, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί κατά τις ώρες αιχμής του καύσωνα, θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν με μέριμνα των υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία τους.



