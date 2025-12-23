Σήμερα, Τρίτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Επίσης, τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Τις βραδινές ώρες χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές, οι οποίες θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.