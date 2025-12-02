Νέο «κύμα κακοκαιρίας» με βροχές και καταιγίδες από αύριο

Κυριολεκτικά ώρες ηρεμίας… Πριν την καταιγίδα, συνθέτουν το «σκηνικό του καιρού» για σήμερα αφού νέο «κύμα κακοκαιρίας» αναμένεται να πλήξει τις επόμενες δύο ημέρες, τη χώρα με βροχές και καταιγίδες.

Η Τετάρτη θα φέρει βροχές στη δυτική Ελλάδα που βαθμιαία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Περισσότερα και εντονότερα θα είναι αύριο τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες και η ένταση τους θα φτάνει στο Ιόνιο τα επτά μποφόρ έως πέντε στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 βαθμούς, στο Ιόνια και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά 17-18 βαθμούς ενώ 20 με 21 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά την Αττική, οι βροχοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα κι έπειτα με άνεμους νοτιάδες της τάξεως των τριών έως πέντε μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 18 βαθμούς.

Σημειώνεται πως ειδικά για την Αττική, οι βροχοπτώσεις εκτιμάται πως θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή, η οποία ενδεχομένως να είναι και η δυσκολότερη ημέρα.

Βροχές κατά διαστήματα θα σημειώνονται και στη Θεσσαλονίκη όπου ο υδράργυρος αύριο θα φτάσει στους 14 βαθμούς.

