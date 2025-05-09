Νεφώσεις με λίγες βροχές και καταιγίδες - Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία

Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και από τις απογευματινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και στη συνέχεια στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν τοπικά και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες προαναφερθείσες περιοχές πλην της Μακεδονίας και της Θράκης ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρά τη μικρή πτώση που θα σημειώσει στα βόρεια θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που από τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και βαθμιαία και στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημεριανές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στην Κρήτη.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στη βόρεια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Στα βόρεια τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τη νύχτα στα βορειότερα τμήματα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.