Περιορισμένη αστάθεια σήμερα Πέμπτη, στα βόρεια - Από αύριο τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη , απογευματινές  μπόρες  θα εκδηλωθούν  στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά.  Οι  άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Ν  3 με 5 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 29  βαθμούς , στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς .

Την Παρασκευή Αραιή  συννεφιά παροδικά πιο πυκνή  , με  τοπικές βροχές ή μπόρες , μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τη  νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βόρειο Αιγαίο.  Άνεμοι στο Ιόνιο Α – ΒΑ 2 με 4 μποφόρ ,στο Αιγαίο Α -  ΝΑ  4 με 6  μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο Στη Μακεδονία και τη Θράκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Β , στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Δ   3 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί  2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

