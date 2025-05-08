Σήμερα Πέμπτη , απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Ν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 29 βαθμούς , στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς .

Την Παρασκευή Αραιή συννεφιά παροδικά πιο πυκνή , με τοπικές βροχές ή μπόρες , μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι στο Ιόνιο Α – ΒΑ 2 με 4 μποφόρ ,στο Αιγαίο Α - ΝΑ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο Στη Μακεδονία και τη Θράκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Β , στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.