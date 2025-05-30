Λογαριασμός
Ενισχυμένοι βοριάδες αύριο Σάββατο και τοπικές βροχές. Βελτίωση από την Κυριακή και από τη Δευτέρα άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή    Συννεφιά  παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και κυρίως στην  Κρήτη σποραδικές καταιγίδες .  Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην  υπόλοιπη χώρα , ενώ βαθμιαία από το απόγευμα στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν Β   4 με 6  μποφόρ , στο Κ Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς.  

Το  Σάββατο , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν , που το βράδυ  θα περιοριστούν σημαντικά. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο  τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία  χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Τέλος από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα , ο καιρός βελτιώνεται , η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται σημαντικά και η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.   Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή  μπόρες και στα δυτικά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Β  3 με 5 μποφόρ , στα Α από το απόγευμα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη  με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι: Β – ΒΔ  4 με 6  μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

