Σήμερα Παρασκευή Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες . Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα , ενώ βαθμιαία από το απόγευμα στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ , στο Κ Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς.

Το Σάββατο , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν , που το βράδυ θα περιοριστούν σημαντικά. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα , ο καιρός βελτιώνεται , η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται σημαντικά και η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ , στα Α από το απόγευμα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

