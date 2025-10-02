Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη,- με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις- και η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Δείτε live την πορεία του φαινομένου:

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

