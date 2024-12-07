Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πότε πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά , το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Βελτίωση αναμένεται βαθμιαία και από τα βορειοδυττικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα θα είναι ισχυρά κυρίως στην ανατολική Μακεδονία. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ στα δυτικά.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Θρακικό έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στη Μακεδονία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι, στο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά σταδιακά μέχρι και το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως και το βράδυ. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά από τα βόρεια σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από τις προμεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 και στις Σποράδες έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-12-2024

Αρχικά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, από νωρίς το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα βορειοανατολικά μέχρι το μεσημέρι και πιθανόν αργότερα στα Δωδεκάνησα και τη δυτική Ελλάδα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-12-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα το πρωί στα ορεινά της Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και έως το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-12-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς στα βορειοανατολικά να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12-2024

Αστατος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

