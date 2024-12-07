Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 06-12-24/1200, επικαιροποιείται ως εξής:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται κατά τόπους για σήμερα Σάββατο (07-12-2024),

α) Στα Δωδεκάνησα κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα.

β) Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής (08-12-2024).

γ) Στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα.

δ) Στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι.

ε) Στη δυτική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

στ)Στη δυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ.

ζ) Στη Μακεδονία (κυρίως στην ανατολική Μακεδονία) από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το απόγευμα.

η) Στη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής (08-12-2024).

