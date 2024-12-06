Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Διήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα.

Αύριο, Σάββατο:

Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Στο Ιόνιο μέχρι και το απόγευμα.

Στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Στη δυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ.

Στη Μακεδονία κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το απόγευμα.

Στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις προμεσημβρινές ώρες. Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (8/12).

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει τις γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες σε περίπτωση έντονων φαινομένων.

Αναλυτικά:

Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία

Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε

Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.

Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.

Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.

Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).

Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.

Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.

