Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Διήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Σήμερα στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα.
Αύριο, Σάββατο:
- Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.
- Στο Ιόνιο μέχρι και το απόγευμα.
- Στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι.
- Στη δυτική Στερεά μέχρι το απόγευμα.
- Στη δυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ.
- Στη Μακεδονία κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το απόγευμα.
- Στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις προμεσημβρινές ώρες. Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (8/12).
Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία
Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει τις γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες σε περίπτωση έντονων φαινομένων.
Αναλυτικά:
- Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
- Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
- Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.
- Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.
- Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.
- Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.
- Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
Μόλις περάσει η κακοκαιρία
- Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.
- Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές.
Αν πρόκειται να μετακινηθείτε
- Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
- Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).
- Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
- Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.
- Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.
- Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.
- Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.
- Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).
- Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.
- Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.
- Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.
- Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.
- Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.