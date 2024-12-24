Ο χειμωνιάτικος καιρός στη χώρα μας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με κατά τόπους ισχυρές βροχές, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες, θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Ελλάδας και χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

Την ημέρα των Χριστουγέννων (Τετάρτη 25.12.2024) ισχυρές βροχές και κυρίως στα παραθαλάσσια καταιγίδες, στις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου (περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), την Ανατολική Στερεά, τη νότια Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες. Τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 26.12.2024) ισχυρές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (κυρίως περιοχή Φθιώτιδας - Βοιωτίας), τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικές και βόρειες) και από το μεσημέρι στην Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το απόγευμα των Χριστουγέννων στη Θράκη, το Θρακικό, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τις Σποράδες, ενώ από τις πρωινές ώρες της 2ης ημέρας των Χριστουγέννων (26.12.2024) βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στις προαναφερθείσες περιοχές καθώς και στην Εύβοια και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το διήμερο 25 και 26.12, στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές από το απόγευμα των Χριστουγέννων και την Πέμπτη στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Την Παρασκευή 27.12 τα φαινόμενα (βροχές - χιονοπτώσεις) θα παρουσιάσουν εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά στο Αιγαίο και κατά τόπους στην ανατολική ηπειρωτική χώρα θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

