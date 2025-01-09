Ο χειμώνας επιστρέφει: Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τι κι αν χαρήκαμε χειμωνιάτικο ήλιο και αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες το κρύο φαίνεται πως θα επιστρέψει εντός των επομένων ημερών με τις «αλκυονίδες μέρες» να δίνουν τη σκυτάλη σε επιδείνωση του καιρού.

Για αύριο, ο καιρός θα έχει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες σποραδικές βροχές στα δυτικά και πιθανώς στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, ενώ θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της υπόλοιπης βόρειας χώρας και από το βράδυ στα βόρεια ημιορεινά καθώς και στα κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα της τάξεως των 4 με 5 βαθμών Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, πρόσκαιρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-01-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα το πρωί αυξημένες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά.

Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

