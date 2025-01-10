Καιρός σήμερα: Νεφώσεις και σποραδικές βροχές

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες σποραδικές βροχές στα δυτικά και πιθανώς στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο, προβλέπει για τον καιρό σήμερα Παρασκευή η ΕΜΥ.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι τοπικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, ενώ θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της υπόλοιπης βόρειας χώρας και από το βράδυ στα βόρεια ημιορεινά καθώς και στα κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα της τάξεως των 4 με 5 βαθμών Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.