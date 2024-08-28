Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγιδες .

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 29-08-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-08-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο, τις Σποράδες και την Κρήτη με την εκδήλωση τοπικών βροχών. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-08-2024

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-09-2024

Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια.

Πηγή: skai.gr

