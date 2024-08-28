Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος , με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα , στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα κεντρικά και Βόρεια. Άνεμοι : Στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι μόνο στο ΝΑ Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Η Θερμοκρασία , θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Πέμπτη.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: Β 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος , και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

