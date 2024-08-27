Λογαριασμός
Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά. Περισσότερες και εντονότερες θα είναι οι βροχές ,κυρίως στα ηπειρωτικά, την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τρίτη   Γενικά αίθριος , με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα , στα  ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά . Άνεμοι : Στο Ιόνιο  3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 4 με 5 στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς  και στο Αιγαίο έως 30 με 33  βαθμούς.  

Την  Τετάρτη  Γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά.  Άνεμοι : Βόρειοι  στο Αιγαίο 4 με 5 στα ΝΑ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ,  και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 33 με 35   βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο  Ενισχύεται η αστάθεια  , έτσι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές   και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι μόνο στο ΝΑ Αιγαίο θα φτάνουν  τα 4 με 6 μποφόρ. Η Θερμοκρασία , θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα , με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με  4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

