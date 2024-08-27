Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος , με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα , στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά . Άνεμοι : Στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 4 με 5 στο Α Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 30 με 33 βαθμούς.

Την Τετάρτη Γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά. Άνεμοι : Βόρειοι στο Αιγαίο 4 με 5 στα ΝΑ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο Ενισχύεται η αστάθεια , έτσι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι μόνο στο ΝΑ Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Η Θερμοκρασία , θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα , με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

