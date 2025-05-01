Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες, όπου θα είναι τοπικά ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και τη Θράκη πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόριες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, όπου θα είναι τοπικά ισχυρές από τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές μέχρι και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στην περιοχή του Καστελόριζου νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και πιθανώς μα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-05-2025

Στην Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά . Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 25 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-05-2025

Στην Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-05-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-05-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

