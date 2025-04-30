Σήμερα Τετάρτη Στην Α – ΝΑ Πελοπόννησο στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ και Β Ελλάδα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη Πρωτομαγιά Στις Κυκλάδες, την Κρήτη , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός , με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή συνεχίζονται οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο , και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το ΣΑβ/Κυρ βελτιωμένος καιρός με βαθμιαία εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί , κυρίως στα νότια του νομού. Άνεμοι: Β- ΒΑ 6 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

