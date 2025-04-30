Καιρός σήμερα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Ανεμοι βορείων διευθύνσεων κατά τόπους 8 μποφόρ στο Αιγαίο προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ.



Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις και κυρίως στην Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-05-2025 (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ)

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς, στα κεντρικά και βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

