Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Τετάρτη (30-04-2025) στα Δωδεκάνησα και από αύριο Πέμπτη (01-05-2025) στην Κρήτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

1. Στα Δωδεκάνησα από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (30-04-2025) μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (01-05-2025).

2. Στην Κρήτη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (01-05-2025) μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (02-05-2025).

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, Πέμπτη:

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς, στα κεντρικά και βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή:

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.