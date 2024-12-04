Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά (κυρίως θαλλάσια τμήματα - Ιόνιο) μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 τοπικά στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις. Στη Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές κυρίως στα κεντρικά τμήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες με τοπικές βροχές στα δυτικά κυρίως τμήματα της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 με 14 και στις Σποράδες τοπικά 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

