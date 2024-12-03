Σήμερα, Τρίτη, στα Δ και Β πρόσκαιρες συννεφιές. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα δυτικά και μετά το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι ΝΑ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα: Συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ και στα Α 6. Θερμοκρασία: έως 15 με 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 με 13 βαθμούς

