Στα δυτικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά (από τη Θεσσαλία και νοτιότερα), στο Αιγαίο και την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα τα οποία τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τα νοτιότερα τμήματα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά τους 16 με 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νότια θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη βόρεια Εύβοια έως τις πρωινές ώρες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες έως τις πρωινές ώρες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα και τα νοτιότερα τμήματα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές στα ανατολικά έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά τμήματα βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5, στις Σποράδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 με 14 και στις Σποράδες τοπικά 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες και πιθανώς μέχρι νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

