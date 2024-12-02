Η κακοκαιρία Bora συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της Ελλάδας με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων παραμένει σε ισχύ, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να εκδίδει νέες προειδοποιήσεις για τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα το πρωί της Δευτέρας, τόνισε ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι βροχοπτώσεις θα είναι κατά διαστήματα έντονες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα».

Συνοδευόμενος από αναλυτικούς χάρτες, ο κ. Κολυδάς υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίου αναμένεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών καλούνται να παρακολουθούν τα τακτικά δελτία καιρού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Περιοχές σε «πορτοκαλί» και «κίτρινο» συναγερμό

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης METEOALARM, πορτοκαλί συναγερμός – που σημαίνει ότι απαιτούνται προφυλάξεις λόγω ενδεχόμενων επιπτώσεων – έχει εκδοθεί για την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Κίτρινος συναγερμός, ο οποίος προειδοποιεί για μικρής κλίμακας προβλήματα, ισχύει για την ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Βοιωτία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τι σημαίνουν οι χρωματικοί συναγερμοί:

– Πορτοκαλί συναγερμός: Οι πολίτες πρέπει να προετοιμαστούν για σοβαρές διαταραχές στις καθημερινές και υπαίθριες δραστηριότητές τους.

– Κίτρινος συναγερμός: Αναμένονται μικρότερης έντασης φαινόμενα που ενδέχεται να επηρεάσουν κάποιες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Δύσκολες ώρες στη Χαλκιδική

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους της νότιας Χαλκιδικής, όπου οι ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Στην Τορώνη και το Πόρτο Κουφό, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν από τα νερά και τις λάσπες.

Η επαρχιακή οδός Σιθωνίας σε αρκετά σημεία ήταν αδιάβατη λόγω κατολισθήσεων και πτώσης δέντρων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 που απαγόρευε τις μετακινήσεις μεταξύ Πόρτο Κουφό και Νέου Μαρμαρά, λόγω της επικίνδυνης κατάστασης στο οδικό δίκτυο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και εθελοντές της ομάδας «Δραγουντέλι» εργάστηκαν ασταμάτητα όλη τη νύχτα, απομακρύνοντας νερά από πλημμυρισμένα σπίτια, καθαρίζοντας δρόμους και βοηθώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν με ασφάλεια.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής

Η κακοκαιρία Bora έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανή ύψη βροχόπτωσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής σημειώθηκαν στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ημαθία, τη Ρόδο, τη Λήμνο και τη Θάσο.

Μόνο το Σαββατοκύριακο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 3.000 κλήσεις για βοήθεια σε όλη τη χώρα:

– Κεντρική Μακεδονία: 1.660 κλήσεις, με 1.039 κοπές δέντρων, 50 αφαιρέσεις αντικειμένων και 45 αντλήσεις υδάτων.

– Λήμνος: 115 κλήσεις, με 60 αντλήσεις υδάτων και 36 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

– Ρόδος:1.200 κλήσεις, με 8 κοπές δέντρων και 80 μεταφορές ατόμων.

– Χίος:31 κλήσεις, με 14 αντλήσεις υδάτων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, συνιστάται η τακτική παρακολούθηση των μετεωρολογικών δελτίων και η έγκαιρη λήψη μέτρων για την προστασία της περιουσίας τους.

