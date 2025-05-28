Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περιορισμένη αστάθεια σήμερα Τετάρτη, ενίσχυση της αστάθειας την Πέμπτη, αρκετές βροχές Παρασκευή και Σάββατο - Βελτίωση από την Κυριακή και μετά ζέστη….!!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη   Λίγη συννεφιά , που  το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθεί , και θα σημειωθούν  τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.   Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  4 με 5, και στα πελάγη  τοπικά 6  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς.  

Την  Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη .  Από το μεσημέρι στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ  3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή και το Σάββατο , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν , που το Σάββατο το βράδυ  θα περιοριστούν σημαντικά. Η ένταση των Β ανέμων στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ , η θερμ θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.  Άνεμοι: ΒΔ  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 27 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά.  Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark