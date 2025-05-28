Σήμερα Τετάρτη Λίγη συννεφιά , που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθεί , και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 5, και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς.

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Από το μεσημέρι στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή και το Σάββατο , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν , που το Σάββατο το βράδυ θα περιοριστούν σημαντικά. Η ένταση των Β ανέμων στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ , η θερμ θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

