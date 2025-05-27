Λογαριασμός
Περιορισμένη αστάθεια σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη , ενίσχυση της αστάθειας την Πέμπτη. Η θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  γενικά αίθριος καιρός , ωστόσο  το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και κυρίως στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5, και στο ΝΑ Αιγαίο  τοπικά 6 με 7  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς , και στο Αιγαίο έως 24 με 25 βαθμούς.  

Την Τετάρτη   Λίγη συννεφιά , που  το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθεί , και θα σημειωθούν  τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ  3 με 5 μποφόρ , στην  Κρήτη και τα  Δωδεκάνησα  πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την  Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη .  Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ  3 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  γενικά αίθριος   Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: ΒΔ  3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

