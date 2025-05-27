Σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός , ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και κυρίως στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5, και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς , και στο Αιγαίο έως 24 με 25 βαθμούς.

Την Τετάρτη Λίγη συννεφιά , που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθεί , και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

