Συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα με το σκηνικό να παραμένει φθινοπωρινό. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα αφού το φαινόμενο της «ψυχρής λίμνης» συνεχίζει να φέρνει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ η οποία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, για σήμερα προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και την κεντρική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές και μέχρι τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική (κυρίως στη Χαλκιδική) και την ανατολική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και πιθανώς τις Σποράδες.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Παρασκευή (30-08-24)

Από τις μεσημβρινές και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα (κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και πιθανώς τις Σποράδες.

Β. Αύριο Σάββατο (31-08-24)

Από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και πιθανώς κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.



Έκλεισε προληπτικά για 24 ώρες η παλαιά Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών

Η προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έκτακτο Δελτίο καιρού, στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών από τη διασταύρωση με την Κοινότητα Ελαιώνα έως τη 2η διασταύρωση της Κοινότητας Ζαχλωριτίκων (πλησίον διοδίων Ελαιώνα), αποφασίστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη.

Η παλαιά Εθνική έκλεισε από τις 8 το απόγευμα της Πέμπτης για 24 ώρες, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξουν νέες αποφάσεις.

Ως εναλλακτική διαδρομή των οχημάτων, προτείνετε από τον παράδρομο της Ολύμπιας Οδού στον Ελαιώνα και στη συνέχεια διέλευση οχημάτων εντός Κοινότητας Ζαχλωριτίκων.

Παράλληλα, η Π.Ε. Αχαΐας έχει θέσει σε ετοιμότητα μηχανήματα έργου για περίπτωση τυχόν κατολισθητικών ή πλημμυρικών φαινομένων.

“Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των οδηγών και των διερχόμενων οχημάτων κατοίκων και εκδρομέων αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων”, δήλωσε ο κ. Ζαΐμης

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η καταιγίδα ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα- κυρίως στην περιοχή του Λαγκαδά, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος και στα βορειοδυτικά του νομού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική) και στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Πρόσκαιρη βελτίωση από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά το απόγευγα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από τις μεσημβρινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρη εξασθένηση προβλέπεται αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Στερεά Ελλάδα (κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Πρόσκαιρη βελτίωση προβλέπεται τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή μεμεονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βορειότερα νησιά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα. Από τις μεσημβρινές και μέχρι τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στη Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Πρόσκαιρη βελτίωση προβλέπεται αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Βελτίωση προβλέπεται αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση προβλέπεται αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-08-2024

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις και βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά και το Ιόνιο. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειώνονται τις πρωινές ώρες στη Στερεά και πιθανώς το Ιόνιο. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Πελοπόννησο και πιθανώς κατά τόπους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται τα ισχυρά φαινόμενα, οι άνεμοι κατά τόπους θα είναι πολύ ισχυροί (μπουρίνια).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-09-2024

Αρχικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας με σταδιακή βελτίωση. Τις πρωινές ώρες νεφώσεις θα υπάρχουν στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόνησσο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα σημειώνονται τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

