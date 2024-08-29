Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Έπεσαν δέντρα από την έντονη βροχόπτωση - Δείτε βίντεο

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος και στα βορειοδυτικά του νομού

Δέντρα

Έντονες βροχές που συνοδεύονται από βροντές, αστραπές και δυνατούς ανέμους συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη και πέριξ της πόλης.

Η καταιγίδα ξεκίνησε αργά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα- κυρίως στην περιοχή του Λαγκαδά, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος και στα βορειοδυτικά του νομού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

