Έντονες βροχές που συνοδεύονται από βροντές, αστραπές και δυνατούς ανέμους συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη και πέριξ της πόλης.

Η καταιγίδα ξεκίνησε αργά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα- κυρίως στην περιοχή του Λαγκαδά, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος και στα βορειοδυτικά του νομού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

