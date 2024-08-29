Έντονες βροχές που συνοδεύονται από βροντές, αστραπές και δυνατούς ανέμους συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη και πέριξ της πόλης.
Η καταιγίδα ξεκίνησε αργά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα- κυρίως στην περιοχή του Λαγκαδά, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος και στα βορειοδυτικά του νομού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.
